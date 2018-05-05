Halk Arenası Çukurova’da mitinge döndü

İttifakın temsilcilerinin ilk kez ekrana çıktığı buluşmada konuklar CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, SP Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın çarpıcı açıklamalarda bulundular. Çukurova Belediye bahçesinde gerçekleşen Halk Arenasını ellerinde Türk bayraklarıyla 5 bini aşkın vatandaş izledi.

Çukurova Belediyesi, Uğur Dündar’ın hazırlayıp sunduğu Halk Arenası programına ev sahipliği yaptı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, SP Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın, ittifakın temsilcileri olarak ilk kez Çukurova’da ekrana çıktı. Çukurova Belediyesi önündeki etkinliğe yüzlerce vatandaş katıldı.

Halk Arenası’na Adana Çukurova Belediyesi’nde imza atan Uğur Dündar’ın en önemli sorusu ittifakın adı oldu. Dündar, soruyu ilk olarak CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’a yöneltti. Altay, “Bu millet adalete, barışa, huzura ve demokrasiye susadı. Bu ittifak bir demokrasi, huzur ve adalet ittifakıdır. Kimin için bu ittifak ‘Millet’ için. Yüksek Seçim Kurulu’na başvuru da aziz milletimiz için olacak. Ne varsa millet için. Biz kendimiz için değil millete ne vereceğiz diye siyaset yapıyoruz. Sanırım buradan ittifakın ismini çıkarabiliriz” ifadelerini kullandı.

Bu konuşmanın ardından gazeteci Uğur Dündar, “Ben isimi çıkarttım. Yorum bana aittir. İttifakın adını koyuyorum, Millet İttifakı” dedi. Dündar’ın bu sözleri vatandaştan alkış aldı.

Yapılacak seçimi “süper baskın seçim” olarak nitelendiren İyi Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, “Genel Başkanımız Meral Akşener, çok kısa bir zamanda 100 bin imza topladı. Akşener’in yükselişi iktidarı rahatsız etti. Akşener olmasaydı, Türkiye bu kadar çok seçimi konuşmayacaktı. İYİ Parti olmasa, Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli ittifak yapmayacaktı. Erdoğan eğer kazanacağını bilseydi, Devlet Bahçeli’ye selam bile vermezdi. Bizim ittifakımız çıkar ittifakı değildir. Bu ittifak, millet içindir, sizler içindir. Değişimin, yeniliğin, iyiliğin zamanı artık geldi” dedi.

Dündar’ın ittifakın seçim vaatleri sorusu üzerine bilgi veren Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın ise “Türkiye’de hiç olmadığı kadar kutuplaşma yaşanıyor. Türkiye’nin normalleşmesi lazım. Gerilim ve kutuplaşmayı kim kullanılıyorsa o meselelerin üzeri örtüyor demektir. Oysa biz merkeze insanların sorunlarını çözme tutkusunu koyacağız. Özgürlüklerin önündeki engelleri kaldıracak, sürekli üretimi sağlayacak, dürüst, helal kazanç ve hakça paylaşımı tesis edeceğiz” diye konuştu.

En önemli vaat: yeniden birleşmek

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da, millet ittifakının en önemli vaadinin yeniden birleşmek olduğunu ifade etti. Altay, her şeyden önce en önemli vaatlerinin 80 milyonu tek vücut olarak yeniden birleştirmek olduğunun altını çizerek en önemli vaatlerinin, her türlü etnik, inanç ve yaşam tarzı çatışmasının son bulacağını belirterek milleti yeniden birleştirmek olduğunu aktardı.

Altay, “İttifak millete kurtuluş vaadediyor. Diktatörden, OHAL’den, inanç siyasetinden kurtuluş, etnik siyaset üzerinden kurtuluş, yaşam tarzı üzerinden başı açıktı-kapalıydı yaklaşımından kurtuluş, alevi-sünni ayrışmasından ötekileştirilmesinden kurtuluş ve bununla beraber Türkiye’de neredeyse kaybolan bin yıllık kardeşliğin yeniden tesisini vaadediyor. Bence en önemli olay Türkiye’nin yeniden 80 milyonun tek vücut olabilmesi. Milletin birleşmesini vaadediyor” şeklindeki konuştu.

Program sonunda Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Uğur Dündar ve konuklara teşekkür ederek çiçeklerini takdim etti.