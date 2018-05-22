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22 Mayıs 2018 09:39

Hareket halindeki dolmuş yandı

Adana’da hareket halindeki bir toplu taşıma aracı elektrik aksamındaki arızadan dolayı yandı.

Hareket halindeki dolmuş yandı

22 Mayıs 2018 09:39


Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesi, Kuruköprü Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı girişinde meydana geldi. İddiaya göre, Nafiz Cengiz Çat yönetimindeki 01 M 0933 plakalı toplu taşıma aracı Ziyapaşa Bulvarı’ndan, Özler Caddesi’ne çıkacağı sırada birden alev aldı. Sürücü, araçtan inerken yolcularını da tahliye etti. Etraftaki vatandaşlar ve trafik polisleri de yangına müdahale etmeye başladı. Bu arada kısa sürede haber verilen itfaiye de olay yerine geldi. Aracın elektrik aksamındaki arızadan dolayı çıktığı tahmin edilirken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.


Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. Yapılan soğutma çalışmasından sonra dolmuş caddeden çekildi.




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