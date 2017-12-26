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26 Aralık 2017 18:48

Hareket halindeki servisten yola düşen liseli kız yaralandı

Adana’nın Kozan ilçesinde hareket halindeki servis aracından yola düşen liseli kız öğrenci yaralandı.

Hareket halindeki servisten yola düşen liseli kız yaralandı

26 Aralık 2017 18:48


Edinilen bilgiye göre olay, Kozan-Kadirli karayolu üzerinde meydana geldi. Kozan ilçesinde bir lisede eğitim gören kız öğrenci B.Ö. okul sonrası ilçeye bağlı Pekmezci Mahallesi’ndeki evine servis minibüsü ile yola çıktı. Mehmet Ç. yönetimindeki 80 LU 396 plakalı servis minibüste bulunan liseli kız öğrenci B.Ö., bilinmeyen bir sebeple hareket halindeki aracın kapısından yola düştü. Araç sürücüsü Mehmet Ç. minibüsü durdurarak hemen ilk yardım ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı öğrenciye ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulans ile Kozan Devlet Hastanesi acil polikliniğine kaldırdı. Öte yandan minibüs sürücüsü Mehmet Ç. ise polis ekiplerine aracın kapılarının kapalı olduğunu minibüsün hareket halindeyken öğrencinin birden aracın kapısından sebebi bilinmeyen bir şekilde düştüğünü, ancak öğrencinin nasıl yola düştüğünü fark etmediğini ifade etti.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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