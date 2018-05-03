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03 Mayıs 2018 12:00

"Harman" temalı sergi açıldı

Adana Olgunlaşma Enstitüsü tarafından 75.


03 Mayıs 2018 12:00

Yıl Sanat Galerisi’nde "Harman" temalı sergi açıldı.


Serginin açılışında konuşan Adana Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Meral Altınkaya ve İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy Olgunlaşma Enstitüsü’nün bugüne kadar yaptığı çalışmalar hakkında bilgi vererek, enstitünün kendi alanında Türkiye’de adından söz ettiren kurumların başında geldiğini söyledi.


Açılışa eşi Beyhan Demirtaş ile katılan Adana Valisi Mahmut Demirtaş ise Adana Olgunlaşma Enstitüsü tarafından el emeği, göz nuru, alın teri dokuma kilim motiflerinin ahşap, kuyum, nakış, rölyef, giyim, seramik gibi alanlarda uygulamak suretiyle hazırlanan "Harman" temalı serginin açılışını gerçekleştirmekten büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.


Olgunlaşma Enstitüsü’nün milli kültürü gelecek kuşaklara taşıma azim ve kararlılığında çalışmalarını sürdürdüğüne dikkat çeken Vali Demirtaş, “Serginin hazırlanmasında ve sunumunda emeği geçen Adana Olgunlaşma Enstitümüzün yöneticilerine, öğretmenlerine ve öğrencilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. "Harman" koleksiyonun ilimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” dedi.


Konuşmaların ardından Vali Demirtaş ve eşi sergilenen koleksiyonu inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.




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