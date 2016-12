Hasan Yıldız, 2017’de de gençlere rehberlik edecek

“Kariyer Sohbetleri” adı altında Türkiye’nin dört bir yanında gençlerle buluşarak 2016’nın en önemli sosyal sorumluluk projelerinden birine imza atan Yapımcı-Yönetmen Hasan Yıldız, 2017 yılında da hiçbir karşılık beklemeden gençlere rehberlik etmeye devam edecek.

TRT ekranlarında yayınlanan birçok önemli yapımın altında imzası bulunan Yapımcı-Yönetmen Hasan Yıldız, yoğun iş temposuna rağmen, zamanının büyük çoğunluğunu gençlere ayırıyor. “Kariyer Sohbetleri” adı altında gerçekleştirdiği etkinliklerle uzun süredir üniversite öğrencileri ile bir araya gelen Yıldız’ın söyleşileri, hedef kitlesi olan gençlerden yoğun ilgi görüyor.

Türkiye’nin dört bir yanında, gençlerle iş hayatı, özgüven, medya ile iş ve medya etiğini konuşan Yıldız, onlara başarıya ulaşmanın yollarını anlatıyor. Katıldığı söyleşilerde, bilginin eğitim kurumlarında edinildiğini, ancak tecrübenin zaman aldığını ifade eden Yıldız, söyleşilerin amacını şu sözlerle özetledi:

“Bilgi evrende en zor ulaşılan ürün ve bu yönüyle kolay elde edilmiyor. Ancak bir o kadar önemli olan şey daha var ki o da tecrübe. Tecrübenin maliyeti yıllar oluyor. Ben söyleşilerimde tecrübelerimi paylaşarak, aradaki farkı kapatmaya çalışıyorum.”



“Ne yapmak istiyorsanız inanın ve önünüze bakın”

Söyleşilerde, “Gelecek Henüz Avuçlarınızda” adlı kitabını da öğrencilere ücretsiz ulaştıran Yapımcı-Yönetmen Hasan Yıldız, karşılamaya hazırlandığımız 2017 yılı için de gençlere önemli mesajlar verdi.

“Geride kocaman bir yıl bırakırken, önümüzde henüz yaşanmamış yıllar var” diyen Yıldız, gençlere, “O yüzden her ne yapmak istiyorsanız inanın ve önünüze bakın” tavsiyesinde bulundu.

Son birkaç yılın, kendisi açısından hem projeleri hem de konferanslar anlamında oldukça yoğun geçtiğini belirten Yıldız, “Konuk olduğum her üniversitede büyük ilgiyle karşılandım. Onlarla her bir araya geldiğimde anlattıklarım için kullandığım yegane enstrüman sadece içten ve samimi bir dildi. Biliyorum ki içtenlik, karşınızdakinin en kolay anladığı sözsüz iletişim şekli. Gençlerimiz her şeyi yapabilecek enerji ve donanımdalar. Tek eksikleri özgüven ve onlara yol gösterecek bir örnek. İşte yapmak istediğim tam da bu. Tek kaygıları gelecek olan bu çocuklarımız için bir örnek ve belki de inançlarına katık olabilmeyi arzuladım. Özellikle 2016’da ilk göz ağırım diyebileceğim kitabımın çıkmasıyla bu çaba bir kat daha arttı” dedi.

Başarıya giden yolda ilk ve en önemli koşulun “kendine inanmak” olduğunu ifade eden Hasan Yıldız, “Hiçbirimiz geçmişimizi değiştiremeyiz ama gelecek henüz avucumuzun içindedir. Şimdi geride bıraktığımız kocaman bir yıl var ve önünüzde de henüz yaşanmamış yıllar” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, 2016’nın ülkemiz hafızasında kötü izler bıraktığını vurgulayan Yıldız, “2017 yılı herkes için umut dolu, başarı dolu bir başlangıç olsun. Bu anlamda tüm dileğim; her türlü şiddetin son bulması, savaşsız ve kardeşçe bir dünya. İşte böyle bir Türkiye, böyle bir dünya için karınca misali bir damla su taşıyabildiysem geleceğin değirmenine ne mutlu bana” diye konuştu.