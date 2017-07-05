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05 Temmuz 2017 00:17

Hasım iki grup petrol istasyonunda karşılaşınca silahlar konuştu

Adana’da, hasım iki grup benzin istasyonunda karşılaşınca aralarında silahlı kavga çıktı.

Hasım iki grup petrol istasyonunda karşılaşınca silahlar konuştu

05 Temmuz 2017 00:17

Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.


Olay, Seyhan İlçesi Bakım Yurdu Caddesi Meydan Mahallesi’nde bulunan bir petrol istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hasım olduğu öğrenilen iki grup araçlarına benzin almak için, petrol istasyonuna geldi. İki grubun da aynı petrol istasyonunda karşılaşması sonucu, gruplar silahlarını çıkartıp birbirlerine ateş açmaya başladı. Birbirilerine karşılık verdikleri sırada, Bayram Sürgen ve Kadir Bakarlar kanlar içinde yere yığıldı.


Petrol çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bakım Yurdu Caddesi etrafı Özel Hareket Timlerince trafiğe kapatılarak, çevrede uzun namlulu silahlarla yoğun güvenlik önlemi alındı. Yaralılardan, Bayram Sürgen sağlık ekiplerince Adana Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesine, Kadir Bakarlar ise Adana Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Çıkan silahlı kavga sonucunda, petrol istasyonun ofis bölümüne kurşunlar isabet etti.


Olayla ilgili çalışma devam ediyor. Kaçan zanlıların yakalama çalışmaları başlatıldı.




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