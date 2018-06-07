Hasta çocuk ve ailelerine hediye

Ayrıca yine hasta çocukların aileleriyle hastane çalışanlarına da ayni ve nakdi hediye çekleri verildi.

Balcalı Hastanesi Gönüllüler Derneği Başkanı Güngör Uysal, gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projeleri kapsamında çeşitli eğitim ve hayır işlerine imza attıklarını ve bu çalışmaların büyük bölümünde ise hastanede tedavi gören hasta çocukları düşündüklerini belirtti. Uysal, Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasından dolayı tedavi gören miniklere çeşitli hediyeler dağıttıklarını, çocukların aileleri ile hastane çalışanlarına da hediye çekleri verildiğini söyledi.

Dernek olarak hastanede yıl içerisinde birçok etkinliğe ve bu tür sosyal sorumluluk projelerinin altına imza attıklarını dile getiren Uysal, bu tür etkinliklerin en büyük gelirinin ise hayırseverlerden geldiğini, yaptıkları bu organizasyonun da Ziyapaşa Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren Kırmızı Mutfak’ın öncülüğünde hayırseverlerin katkısıyla gerçekleştirildiğini vurguladı.