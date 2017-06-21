Hastane çalışanları iftar yemeğinde buluştu

Çalışanlar yemekte buluştu

Acıbadem Adana Hastanesi Sosyal Komitesi’nin düzenlediği yemekte bir araya gelen hekim, idari personel ve diğer çalışanlar, restoranın terasında kendileri için hazırlanan alanda iftarlarını açtılar. Düzenlenen iftar yemekte konuşan Acıbadem Adana Hastanesi Direktör ve Başhekimi Prof. Dr. Bülent Soyupak, fırsat buldukça bu tarz organizasyonlar ile bir araya gelmelerinin ekip ruhunu güçlendirdiğini ve kuruma olan aidiyet duygusunu artırdığını belirterek tüm çalışanların Ramazan Bayramı’nı da bu vesile ile önceden kutladığını söyledi.

Hatıra fotoğrafı çektirdiler

Prof. Dr. Bülent Soyupak’ın konuşmasının ardından semazenlerin sahne alması ile devam eden yemekte keyifli anlar yaşanırken birçok çalışanın da yöneticileri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.