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29 Mayıs 2018 21:57

Hastane Kavşağı’na Atatürk büstü

Adana’nın Kozan ilçesindeki Hastane Kavşağı’na Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının anıtları dikilmeye başladı.

Hastane Kavşağı’na Atatürk büstü

29 Mayıs 2018 21:57

İlk olarak görevliler tarafından vinç eşliğinde Mustafa Kemal Atatürk’ün anıtı yerleştirildi.


Adana Büyükşehir Belediyesi 3. Bölge Koordinatörü Kürşat Sedefoğlu’nun kontrolünde gerçekleşen çalışma sonrası Mustafa Kemal Atatürk’ün büstü kontrollü bir şekilde meydana yerleştirildi. Öte yandan meraklı kalabalık ise büstün yerleştirilme anını saniye saniye takip ederken kimileri ise cep telefonları ile sosyal medyadan canlı yayın yapmayı ihmal etmedi.


Yapım aşamasında sona gelinen Hastane Kavşağı, Atatürk Meydanı Akıllı Kavşağın önümüzdeki günlerde açılışının yapılması bekleniyor.




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