Hastane yemeklerindeki ön yargı yıkıldı

Hijyen, lezzet ve sunumdaki özen sayesinde hastane yemeklerine karşı ön yargıları yıkan uygulama, hasta ve hasta yakınlarının yanı sıra personeli de mutlu ediyor.

Sağlık alanındaki son teknolojiye sahip cihazlarla dünya standartlarında hizmet veren Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, hasta, refakatçi ve personel için çıkarılan yemeklere yüksek kalitede standart getirdi. Bu kapsamda, her 3 ayda bir anket yaparak, istek ve taleplerin değerlendirildiği uygulama, hastane yemeklerine karşı kamuoyunda var olan ön yargıları da yıktı. Son ankette, hasta ve hasta yakınlarının memnuniyet oranı yüzde 96,27, sağlık ve şirket çalışanları dahil genel ortalama memnuniyet oranı ise 87,93 olarak tespit edildi.

Diyetisyen ve gıda mühendisleri tarafından ürünlerin teslim alınışından saklanmasına, temizlenmesine, doğranmasına ve pişirilmesine kadar her ayrıntıya özen gösterilen Adana Şehir Hastanesinde hazırlanan yemeklerin sunumu da lüks restoranları aratmıyor.

Günde 10 bin porsiyon yemek üretimi

Adana Şehir Hastanesi Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Nuri Karslıoğlu, 1550 yataklı ve yüzde 85 doluluk oranıyla hizmet veren hastanelerinde tedavi gören hastalar ve yakınlarına sunulan yemeklerin, büyük bir titizlik ve özenle hazırlandığını belirtti. Karslıoğlu, hastanelerinde, günlük ortalama 2 bin 500 kahvaltı, 4 bin 300 öğlen, 2 bin 500 akşam ve 600 de ara yemek olmak üzere toplam 10 bin porsiyon yemek üretimi gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Mutfak ve yemekhanelerin yaklaşık 8 bin 400 metrekare alanda kurulu olduğunu ifade eden Karslıoğlu, “Yemekhanemizde 18’i gıda mühendisi, 100’ü aşçı olmak üzere toplam 270 şirket personeli ile Sağlık Bakanlığı kadrosunda bulunan 10 diyetisyen görev yapıyor. Hazırlanacak yemeklerin malzemelerinin kabulünden yemeğin sunumuna ve sonrasında yapılan hizmetlere kadar her aşaması görevli ekibimiz tarafından büyük bir dikkatle denetleniyor” diye konuştu.

Doğru Hastaya doğru yemek

Ürünün kabulünden sunumuna kadar her aşamada gıda güvenliği açısından kontrolünün ve izlenebilirliğinin sağlandığını vurgulayan Karslıoğlu, şunları söyledi:

"Diyet yemeklerinin de yer aldığı porsiyonlarda barkotlama yöntemiyle ’doğru hastaya doğru yemek’ verilmek üzere kurulmuş bir sistemimiz var. Hastalara yemekleri, kollarındaki ve yemek tepsileri üzerinde yer alan barkodlar eşleştirilerek veriliyor.”

Lüks restoranları aratmayan yemeklerdeki lezzetin yanı sıra sunum da adeta göz dolduruyor. Hastalar, papyonlu garsonları karşılarında görünce önce şaşırıyor, sonra memnuniyetlerini ifade ediyorlar. Osmaniye’den tedavi için Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelen 63 yaşındaki Mükerrem Çakıcı da, hizmet kalitesinin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Hastaneye geldiği gün güler yüzle karşılandığını belirten Çakıcı, ‘KOAH hastasıyım. Geldiğim ilk gün işlemlerim titizlikle yapıldı ve tedavim başladı. Tedavimin ilk günü odaya beyaz gömlekli ve papyon kravatlı genç bir arkadaş elinde yemek tepsisiyle girdi. Gerçekten çok şaşırdım. Kendimi otel veya lüks bir restoranda gibi hissettim. Tedavimin sürdüğü 3 aydır gösterilen ve değişmeyen bu yaklaşım, beni fazlasıyla sevindirdi. Yemekler çok güzel ve hijyenik” dedi.