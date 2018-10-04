Hastanede "Ali Baba" sürprizi

Sosyal medyanın fenomen kebapçısı Adanalı Kebapçı "Ali Baba" kendisine yorum yapan ve ameliyat olduğunu söyleyen hayranını hastanede ziyaret etti.

Sahnelerin güçlü seslerinden biriyken, gazino kültürünün sona ermesiyle birlikte sanat hayatını da sonlandırıp kebapçılık yapmaya başlayan, mangal başındayken söylediği şarkılarla fenomen olup, bıraktığı şöhreti yıllar sonra yeniden yakalayan sosyal medyanın ‘Ali Baba'sı Ali Arslan, ameliyat için Adana'ya gelen ve İnstagram hesabından kendisine ulaşan bir hayranını, hastanede ziyaret ederek sürpriz yaptı. Mersin'de yaşayan ve kolon kanseri tedavisi gören 48 yaşında ki Kemal Ulaşır, Adana'da özel bir hastanede geçirdiği ameliyat sonrası, sosyal medyadan takipçisi olduğu Ali Arslan'a, "Senin en büyük hayranınım. Bir gün seni görmeyi çok isterdim" şeklinde mesaj attı.

Bu paylaşımı farkeden Ali Arslan, önceki akşam bir çiçek hazırlatarak, Ulaşır'a moral vermek amacıyla hastanenin yolunu tuttu. Odanın kapısı açıldığında Ali Arslan'ı karşısında görünce çok şaşıran ve bir o kadar da sevinen Kemal Ulaşır, yaşadığı bütün sorunlardan bir nebze olsun uzaklaşma imkanı bulduğunu ve ziyaretin kendisini motive ettiğini söyleyerek teşekkürlerini iletti. Ulaşır'ın isteğini kırmayıp bir de şarkı söyleyen Ali Arslan, ‘'Bu hayat bizi sevenlerle güzel. Allah hiç birine kötü günler yaşatmasın. Dostlarımızın ve sevenlerimizin her zaman iyi olmasını diliyorum'' dedi.