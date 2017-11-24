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24 Kasım 2017 16:01

Hastanede tedavi görürken şehit olan polis toprağa verildi

Adana’da, kullandığı motosikletin taksiyle çarpışması sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Arda Can, memleketi Adana’nın Kozan ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Hastanede tedavi görürken şehit olan polis toprağa verildi

24 Kasım 2017 16:01


Adana’daki törenin ardından kılınan cenaze namazını müteakip şehit polis memuru Arda Can’ın naaşı Kozan’daki Türkeli Mahallesi Avcı Sokak’taki baba evine getirildi.


Burada helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi Kozan Şehitliği’nde defnedildi. Şehidin öğretmen olan eşi Derya Can ile kardeşi Doğuş Can, babası Serdar ve annesi Dilek gözyaşlarına boğuldu. Şehidin 10 aylık bebeği Poyraz yakınlarının kucağında babasını yolcu etti.


Cenaze törenine Adana İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile Kozan Kaymakam Vekili Alper Tanrısever, ilçe protokolü, siyasi partilerin temsilcileri, şehit polisin meslektaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı.




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