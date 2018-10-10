Hatay Büyükşehir Belediyespor, Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı

Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde Hatay Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe'yi mağlup ederek 26'ıncı Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupasını kazandı.

Maçın bitiş düdüğü ile birlikte Hatay Büyükşehir Belediyespor oyuncuları, antrenörleri Aikaterini Cahtzidaki'ye koşarak sevinçlerini paylaştı. Fenerbahçe takımı ,Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası ikincilik şiltini Türkiye Basketbol Federasyonu Vekili Mehmet Fatih Öztürk'ün elinden aldı.

Şampiyon Hatay Büyükşehir Belediyespor'a ise kupasını Adana Valisi Mahmut Demirtaş ile Adana Millet Vekili Jülide Sarıoğlu verdi. Kupayı alan takım oyuncuları kendilerini destekleyen tarafları ile birlikte sevinçlerini yaşadı.

Turnuvanın 21 sayı ile en iyi oyuncu ise Hınd Ben Abdelkader seçildi.