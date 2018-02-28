Hava kompresörü çaldı, polisten kaçamadı

Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi’ndeki Mobilyacılar Sitesi’nde meydana geldi. Sabah iş yerine gelen Mehmet Erdem, hava kompresörünün çalındığını fark edince polisi aradı. Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi. Hırsızın iş yerine gelerek, kompresörü motosikletinin arkasına koyup çaldığını tespit etti. Aynı suçtan çok sayıda suç kaydı bulunan Ramazan E. (37), kısa sürede Yüreğir ilçesindeki evinde yakalandı.

Emniyete götürülen zanlı sorgusunda, kompresörü tanımadığı bir kişiye sattığını söyledi. Zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.