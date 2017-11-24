Havaların soğuması cildi de etkiliyor

Neslihan Dönmez, sonbaharla birlikte havaların soğumaya başlamasının, cildi yıpratıcı etki gösterdiğini ancak buna karşı alınabilecek önlemler bulunduğunu söyledi.

Medical Park Tarsus Hastanesi’nde görev yapan Neslihan Dönmez, kış aylarında ciltte kurumayı önlemek gerektiğini belirterek, “Bunun için, her cilt tipine uygun farklı yıkama ürünleri kullanmak gerekiyor. Örneğin cilt yapısı kuru olan kişilerin sabun, jel, köpük gibi deriyi kurutabilen ürünlerden uzak durmasını öneriyoruz” dedi.

Ani sıcaklık değişimine dikkat

Uzm. Dr. Neslihan Dönmez, cildi sonbaharda canlı tutmaya yönelik olarak sıcaktan soğuğa ve soğuktan sıcağa ani geçişlerden kaçınmanın da önemli olduğunu kaydetti.

Uzm. Dr. Dönmez, banyo sonrasında henüz daha cilt tam kurumamışken cilt yapısına uygun nemlendirici kullanılmasını önererek, “Gün içinde el ve yüz bölgesine nemlendirici sürme işlemini tekrar etmek diğer önlemler arasında yer alıyor. Bunların haricinde dermapen ve mezoterapi ile hyluronik asit ve somon DNA içeren solüsyonların uygulanması da hem cilde kaybettiği nemi geri kazandıracak, hem de gençleştirici etki gösterecektir” diye konuştu.

Su içmek cilde faydalı

Neslihan Dönmez, cildin nem dengesine katkı sağlamak amacıyla günlük ortalama 1,5-2 litre su içmek gerektiğini kaydederek, “Ayrıca sigara içilen alanlardan uzak durmak, kapatıcı ürünler (fondotön, pudra, BB krem, CC krem vb) kullanmamak da önemli. Bu önlemlere ek olarak Qoenzim Q 10 ve haluronik asit içeren besin takviyeleri kullanmak mümkün. Ancak oral yoldan alınan bu takviyelerin deri üzerindeki etkisi henüz kesin olarak bilinmiyor. Öte yandan, hiç makyaj yapmamak daha iyi ancak mutlaka makyaj yapmak gerekiyorsa gün sonunda temizlemek şart. Genç yaştaki kişiler için, anti-aging ürünler yerine cilt yapısına uygun nemlendirici kullanmalarını öneriyoruz. 30 yaş ve sonrasında hyaluronik asit ve C vitamini içeren kremler kullanılmalı” dedi.

Elleri ihmal etmeyin

Uzm. Dr. Neslihan Dönmez, ellerle ilgili olarak da şu önerilerde bulundu:

“Ellerimizin sağlığı için öncelikle kimyasal maddelerle teması en aza indirilmeli. Islak mendil veya kolonyalı mendil kullanılmamalı. Bu ürünler hem deriyi gereksiz yere kurutur hem de hassaslaştırarak egzama oluşma riskini artırır. Sabun tercih ederken sıvı değil kalıp sabunlara yönelmek daha sağlıklı. Bulaşık yıkamak, makineye bulaşık dizmek, lavabo temizlemek gibi ev işleriyle uğraşırken, mutlaka içi pamuklu temizlik eldiveni kullanılmalı. Elleri temizleyici ürünlerin içindeki kimyasallardan da korumak çok önemli. Kış aylarında dışarı çıkarken mutlaka eldiven takılmalı ve en önemlisi doktorun önerdiği uygun ürünle sık sık eller nemlendirilerek ellerin bakımı ihmal edilmemeli.”