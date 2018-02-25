Havuzlu sosyal konut için son başvuru: 28 Şubat

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, Atakent Mahallesi’nde devam eden 644 dairelik konut inşaatını gezdi. Göreve gelmeden önce verdiği bütün sözleri yerine getirecek olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Başkan Çelikcan, ’’Yüreğir Belediyesi öz kaynakları ile Atakent Mahallesi’nde yapılan 644 dairelik Sosyal Konut projesinin inşaatı devam ediyor. Konut başvurularına şartları uyan vatandaşlarımız ay sonuna kadar başvurularını, Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi’nde yapabilirler. Başvurular tamamlandıktan sonra şartları uyan vatandaşlarımızı noter huzurunda çekilecek kura ile belirleyeceğiz. Başvuru formu ve başvuru şartları ile ilgili ayrıntılı bilgi "yuregir.bel.tr" adresinde bulunmaktadır" dedi.

Konutlardan şartları uygun olan bütün Yüreğirli vatandaşlarımız faydalanacağını belirten Çelikcan, ’’Bütün amacımız vatandaşlarımızın içerisinde her türlü sosyal donatıları kreş, kapalı yüzme havuzu, kapalı spor salonu olan sıcak bir yuvaya kavuşmalarıdır. Hedefimiz 2018 yılı sonunda projeyi tamamlayıp noter huzurunda yapılacak kura ile konutlarımızı hak sahiplerine teslim etmektir. Sosyal konut yapmaya uygun alanlar olduğu zaman sosyal konut projesine devam etmeyi planlıyoruz" şeklinde konuştu.