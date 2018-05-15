maker hareketini, “School Maker Faire” adı altında öğrenci, öğretmen ve şehir dışından katılımcıları bir araya getirerek gerçekleştirdi.

Kolej, “Hayal Et, Keşfet, Yap” sloganıyla kampüste düzenlenen atölyelere, sunumlara, stantlara, projelere ve etkinliklere ev sahipliği yaptı.

TED Adana Koleji Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Taha Altalı, açış konuşmasında, bu tür etkinliklerin insan hayatında önemli bir yere sahip olduğunu ve dijital çağda çocukları esir alan teknolojiyi olumlu yönde kullanmanın yollarını açmaya hizmet ettiğini söyledi. Altalı, "Öğrencilerimiz, bu etkinliklerle teknolojiyi bir şeyler üretmek adına kullanabilmeyi öğreniyorlar. İnovasyon merkezimizi açtığımız süreçten itibaren çocuklarımızda bu bilincin oluşması için çaba sarf ettik. Sahip olduğumuz inovasyon merkezi Türkiye’de sayılı okullarda bulunmaktadır. Öğrencilerimiz, inovasyon merkezimizde hayal ettiklerini programlayabiliyor, çizebiliyor, üretebiliyorlar ve ürettiklerini uluslararası platformlarda paylaşabiliyorlar. Bizler çocuklarımızın hayal ettiklerine ulaşabilecekleri kapıyı onlara açıyoruz. Böylece çocukların sahip oldukları bu inançla hayatlarında daha olumlu işlere imza atabileceklerini onlara anlatmış oluyoruz" dedi.

Bu yıl maker hareketinin 3’üncüsünü düzenlediklerini kaydeden Altalı, "Bu organizasyon için ciddi bir hazırlık yapıldı. 70 atölyenin kurulması, atölye liderlerinin davet edilmesi oldukça önemli süreçlerdir. Ayrıca anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise için her birimde farklı atölyeler kuruldu. Her atölyeyi öğrencilerimizin seviyelerine uyun olarak hazırladık. Ülkemizin en önemli ihtiyaçlarından biri olan üretimi sağlamak adına öncelikle çocuklarımıza hayal etmeyi öğretmeliyiz. Bu noktada hayal edebilen, üreten çocuklar yetiştirebilirsek ülkemiz adına da çok güzel adımlar atmış oluruz“ diye konuştu.

Çukurova Bilişim Teknolojileri Eğitim ve Araştırma Derneği (ÇUBİTED) Başkan Yardımcısı Andaç Yakın da maker hareketine ışık tutacak sunumunu yaptı.

Atölye ve stantlara giden öğrenciler belli oturumlarda sunumlarla önemli bilgiler edindi. Wiki Software’dan 3D Bölüm Sorumlusu Teoman Oğuz Sanver, Sıfırdan Bir AR-GE Bilişim Kurucusu Murat Erdoğan ve LECO Education İş Geliştirme Müdürü Yakup Artkan’ın sunumları ile yazılım, oyun ve tasarım üzerine önemli kazanımlar elde edildi.

Etkinlikte 70 atölyeye, 10 stanta yer verildi. Atölye çalışmalarıyla öğrencilerde girişimci, işbirlikçi ruhun gelişmesine katkıda bulunuldu. Kelebek Boyama, Seramik, Dans, Kokulu Taş, Sumo Robotu, Bardağa Top Atma, Bileklik Tasarım, Mis Sabun, Davinci Köprüsü, Algoritma, Grafiti, Dengede Duran Bisiklet, Sismograf Yapalım, Uzayda Türkler Var, Stencil Şablon, Kilim, Solunum Makinesi Origami, Krigami, Algoritma, Vedo 2.0, DNA Çıkaralım, Linetronic, Lavanta Kesesi, Rölyef Boyama, Muzların Eğlenceli Yüzü gibi birçok atölye ile Ahşap Oyma, Sedef Kakma, Kabak Süsleme, Adana Tarihi, Hat Sanatı gibi stantları öğrencilerde ilgi ve merak uyandırdı.