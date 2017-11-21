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21 Kasım 2017 15:45

“Hayat Kurtaran Sihirli Numaralar” projesi

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde, İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı yetkilileri ile “Hayat Kurtaran Sihirli Numaralar” projesi hayata geçirildi.

“Hayat Kurtaran Sihirli Numaralar” projesi

21 Kasım 2017 15:45


Proje kapsamında, lise düzeyindeki öğrenciler başta olmak üzere, Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Halk Eğitim Merkezleri, Belediyelere bağlı Meslek Edindirme Kursları ve Müftülüklere bağlı Kuran Kurslarında öğrenim gören kursiyerlere yönelik, 155 Polis İmdat, 183 Aile Sosyal Politikalar, 112 Acil ve 110 İtfaiye numaralarının etkin ve doğru kullanımı hakkında bilgilendirme seminerlerinin düzenlenmesi, vatandaşların bu numaraları kullanma alışkanlığı kazanarak meydana gelebilecek olayların en alt seviyeye düşürülmesi planlandı.


Hayat Kurtaran Sihirli Numaralar projesi ile Altıneller Sağlık Meslek Lisesi’nde okuyan öğrencilere yönelik paydaş kurumların temsilcilerinin katılımıyla seminer düzenlendi.




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