"Hayat yaşamaya değer" diyerek intihardan vazgeçirdiler

Olay Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2011 yılında yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu sol bacağına platin katılan Murat Berber (36), o günden beri çalışamadı. Kendisine çarpan araç sürücüsünden de şikayetçi olan Berber, maddi sıkıntıya girdi. 1 çocuk babası Berber, ekmek alacak para bile kazanamayacak hale gelince bunalıma girip Seyhan Nehri üzerindeki Demirköprü’ye çıktı. Yoldan geçen vatandaşlar, intihar etmek isteyen Berber’i görünce polisi aradı. Olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı CANKUR ekiplerini çağrıldı. Bazı vatandaşlar da intihar girişimini cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

Adana Büyükşehir Belediyesi şantiyesinde çalışan işçiler, "Hayat yaşamaya değer, atlama" diye bağırdı. İşçilerin sözleriyle ikna olan genç, köprüden indi. İşçiler, intihardan vazgeçtiği için genci alkışladı. Asıl mesleğinin kaynakçılık olduğunu söyleyen Murat Berber, "Geçirdiğim kaza sonucunda çalışamaz hale geldim. Karım şuanda aç eve ekmek alamadım. Bana çarpan adam tahliye oldu, ben sürünüyorum. Yardım istiyorum" dedi.