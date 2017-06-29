Hayata tutunma zincirleri çöp süzgecine dönüştü

Adana Sulama Birliği tarafından görevlendirilen bir dalgıç, düzenli olarak zincirdeki çöpleri temizliyor.

Adana’da son 14 yılda 273 kişinin baraj gölü ve sulama kanallarında hayatını kaybetmesi üzerine Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürlüğü, boğulma tehlikelerine karşı vatandaşların tutunabilmesi için sulama kanallarının çeşitli yerlerine halat ve zincir yerleştirdi. Yurt Mahallesi’ndeki Mavi Bulvar’da bulunan zincirlerin bir kısmı, duyarsız vatandaşların kanala attıkları çöpler nedeniyle tıkanarak adeta çöp süzgecine dönüştü. Çöpler nedeniyle suyun debisi düşünce su bekleyen çiftçiler de mağdur oldu. Çiftçilerin şikayeti üzerine harekete geçen Adana Sulama Birliği, görevlendirdiği bir dalgıçla zincirleri düzenli olarak temizletmeye başladı.

“Tatilimizi kanalda yapıyoruz”

Dalgıç Karahan Toygar (45), her bir zincirin temizlik işleminin bir saat sürdüğünü belirterek, 15-20 günde bir temizlik yaptığını anlattı. Zincirden her türlü çöp çıktığını anlatan Toygar, şunları söyledi:

“Çöpler nedeniyle kanaldaki su resmen duruyor, göl oluyor. Vatandaşlardan ricam, çöplerini kanala atmasınlar. Adanamızın her tarafı su, Venedik gibi kanallarımız var ama vatandaşlarımız biraz duyarlı olsunlar. Su işi zor iş. Vatandaşlar denizde, havuzda tatil yapıyor ama biz de tatilimizi kanalda yapıyoruz. Hava sıcak, suyun da akıntılı olması zorluyor” ifadelerini kullandı.