Hayırseverden eğitime destek

Adana'da hayırsever Saniye Özaltın'ın yaptıracağı ikinci okulun protokolü Vali Mahmut Demirtaş'ın katılımıyla imzalandı.

2016 yılı Şubat ayında 2 milyon TL tutarında nakit bağışında bulunarak, Seyhan ilçesi Yeşilyuva Mahallesinde mülkiyeti Hazineye ait arsanın üzerinde bulunan Mithatpaşa Ortaokulu bahçesinde, 28 derslikli Saniye-Hüsamettin Özaltın Ortaokulu'nu yaptıran hayırsever Saniye Özaltın'ın, Adana'da yeni yaptıracağı Hüsamettin Özaltın Anadolu Lisesi'nin protokol imza töreni, Vali Mahmut Demirtaş'ın da katılımıyla gerçekleştirildi.

Valilik makamında, İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun'un da hazır bulunduğu imza töreninde Vali Demirtaş, hayırsever vatandaş Saniye Özaltın'a, örnek olmasını dilediği bu anlamlı davranışı ile eğitim ve öğretime sunduğu önemli katkılardan dolayı teşekkür etti.

Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi'nde yaptırılacak olan Hüsamettin Özaltın Anadolu Lisesi için, ilki 500 bin TL olmak üzere inşaat sürecine göre toplam 3 milyon 750 bin TL bağışlayan Saniye Özaltın, eğitim ve öğretime destek vermekten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.