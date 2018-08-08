Hayvanseverlerden Başkan Çetin’e ödül

Sokak Canlılarını Koruma Derneği’nden (CANKODER) Başkanı Sibel Seyitoğlu, Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği’nden (DOHAYKO) Gamze Ünlü, Kimsesiz Hayvanları Koruma Derneği’nden (KİHAYKO) Metin Yıldırım, Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu’ndan (HAYKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Nesrin Çıtırık ve yönetim kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu hayvanseverler Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’i, ‘Türkiye’nin En Duyarlı Belediye Başkanı’ seçti. Teşekkür plaketini takdim etmek ve duyarlılığından dolayı teşekkür etmek için Başkan Soner Çetin’i makamında ziyaret eden hayvan dostu dernekler, Çukurova Belediyesi’nin projeleri ve hizmetleri ile Türkiye’ye örnek olduğunu belirtti.

Hayvan hakları konusunda yaptığı anlamlı projeler ve çalışmalarla, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’in Türkiye’ye örnek olduğunu belirten hayvanseverler, “Başkanımızın, sokakta yaşayan dostlarımız için yaptığı çalışmaların tüm belediyelerimiz tarafından örnek alınmasını istiyoruz. Gönüllülerle iletişim kurma, sivil toplum örgütleriyle birlikte çalışma, sokaktaki hayvanların beslenmesi ve yaşam haklarının korunması, kısırlaştırma ve tedavi, mevcut hayvan bakımevinin sağlıklı ve bakımlı olması, sokaklara konulan 300 civarında otomatik suluklar ve insani ölçüde hayvanların yaşamına katkı sunan en iyi ilçe belediye başkanı olarak seçtik” dedi.

HAYKONFED Başkanı Nesrin Çıtırık, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’in çalışmalarının Türkiye’ye örnek olduğunu belirterek, “Sokakta hayvanlara bakan ve zor durumda olan gönüllülere her ay kuru mama desteği sağlayan ve bu dağıtımlarda gönüllülerle birlikte olan başkanımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

KİHAYKO Başkanı Metin Yıldırım ise Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’in, hayvanseverlere ve sokakta yaşayan hayvanlara verdiği önemi dile getirerek, “Biz 4 hayvansever dernek olarak, gerek yaptığı projeler ve hayata geçirdiği çalışmalarla bizleri destekleyen, sokakta yaşayan hayvanlara sahip çıkan Başkanımız Soner Çetin’i ‘Hayvan Dostu Başkan’ seçtik ve yaptığı hizmetleri tüm ülkeye örnek gösteriyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Soner Çetin, sokakta yaşayan hayvanlarında bir can taşıdığını, bakıma ve korunmaya ihtiyacı olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

“Kentindeki tüm canlılara sahip çıkmak belediyelerin görevi. Biz de 4,5 yıllık görev süresince, sokaktaki canlarımıza da sahip çıkmak için gerek projeler ürettik, gerekse etkinliklerle hayvanseverleri buluşturduk. Gücümüzce hayvanseverlerimizin besleme sıkıntılarında yanında olduk. Bu desteğimiz sürecek. Bu çerçevede, beni böylesine güzel bir ödüle layık görmeniz beni mutlu etti. Sokakta yaşayan hayvanlar için ve projelerimizde bizlere destek olduğunuz için de ayrıca teşekkür ederim.”

Ziyaretin sonunda hayvansever derneklerin temsilcileri, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’e ‘Teşekkür Belgesi’ takdim etti.