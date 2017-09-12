Hediye otomobil için şanslı numaralar belli oluyor

Milli Piyango İdaresi ve Noter huzurunda gerçekleştirilecek çekilişte kampanyanın talihlisi hayallerinin otomobiline kavuşma imkanı bulacak.

2011 yılından bu yana 9 konuğunu otomobil sahibi yapan Optimum AVM’de bir ziyaretçinin daha hayali gerçekleşiyor. 5 Haziran-10 Eylül tarihleri arasında düzenlenen lüks otomobil ödüllü araç kampanyasının talihlisi, 17 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek çekilişle belli oluyor.

Aynı gün içerisinde toplam 150 TL ve üzeri alışveriş yapanların son model lüks otomobil için çekiliş hakkı kazandığı araç kampanyası, geçen pazar günü sona erdi. Şanslı numaralar için çekiliş, 17 Eylül Pazar günü saat 13.00’da, Milli Piyango İdaresi ve Noter huzurunda gerçekleştirilecek. Çekiliş, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, AVM’nin zemin katında ziyaretçilerin katılımıyla yapılacak.

Daha önceki yıllarda katılımcıların ellerinde kuponlarla izlerken büyük heyecan yaşadığı araç çekilişinin, bu yıl da Adana’nın yanı sıra Mersin, Osmaniye, Niğde ve Hatay gibi çevre illerden aynı ilgiyi görmesi bekleniyor.