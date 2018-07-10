Hediyelik Eşya Tasarım Yarışması’nın birincisi ‘Çukurova Toprağı’ oldu

Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Lütfi Altunsu, “Geleneksel hale getirmeyi düşündüğümüz bu yarışma neticesinde unutulmaya yüz tutmuş birçok sanat ve zanaatımızın tekrar canlanacağı ve bölgemiz tanıtımı için güzel bir vesile olacağı düşüncesindeyiz” dedi.

Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından ilk kez düzenlenen Çukurova Hediyelik Eşya Tasarım Yarışması’nın ödül töreni, Adana Müzesi’nde gerçekleştirildi. Katıldıkları ulusal ve uluslararası fuarlarda ‘Çukurova’ denilince akla gelecek hediyelik eşya konusunda bir ihtiyaç olduğunu fark ederek yarışma düzenlemeye karar verdiklerini belirten Altunsu, “Geleneksel hale getirmeyi düşündüğümüz bu yarışma neticesinde unutulmaya yüz tutmuş birçok sanat ve zanaatımızın tekrar canlanacağı ve bölgemiz tanıtımı için güzel bir vesile olacağı düşüncesindeyiz” diye konuştu.

Birinci olan eser hakkında konuşan Altunsu, “Halk arasında ‘Adam diksen biter’ sözüyle verimliliği anlatan dünyanın en önemli 3 ovasından biri kabul edilen Çukurova’nın toprağını, geri dönüştürülebilir saksı ve insan şeklindeki biber tohumuyla sunumudur. Çukurova’nın verimli toprağını biber tohumu ile birlikte hediye etmek düşüncesinin düşük maliyetli, taşınması kolay akıllarda kalan bir hediye olacağını düşünmekteyiz” ifadelerini kullandı.

İkinci olan eserin, Puduhepa olarak bilinen ve Kadeş Antlaşması’nın imzalanmasına vesile olan Adanalı Kraliçeyi anlattığını belirten Altunsu, “Bu eserin bölge insanımız tarafından da yeterince bilinmeyen bir değerin tanınmasına vesile olacağı ümidindeyiz. Ödül ve sergileme kazanan eserlere bakıldığında Taşköprü, Ulucami, Muğdat Camii, folklor ekibi, muz salkımı, portakal, turaç, yalıçapkını gibi birçok değerimizin bu eserlerde hayat bulduğunu görmek bizi mutlu etti” diye konuştu.

20 Ocak 2018’de ilan edilen yarışmanın, son başvuru tarihinin 20 Nisan 2018 olduğunu kaydeden Altunsu, yarışmaya 149 geçerli eserin başvurduğunu söyledi. 5 Mayıs 2018 tarihinde toplanan seçici kurulun, Adana ve Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri, Olgunlaşma Enstitüleri, Güzel Sanatlar Fakülteleri, El Sanatları Derneği ve Çukurova Kalkınma Ajansı temsilcilerinden oluştuğunu belirten Altunsu, “Eserler değerlendirilirken Çukurova Bölgesi’nin değerlerini barındırması, tasarımı, görsellik ve estetik, ürünün tekniği ve seri üretime uygunluğu göz önünde bulundurulmuştur” dedi.

Konuşmaların ardından ödül almaya hak kazananlara ödüllerini Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan takdim etti. Ödül töreninin ardından kent protokolü yarışmaya katılan eserleri inceledi.

Ödül törenine Adana İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Tari, Yüreğir Kaymakamı Fatih Genel ve çok sayıda ziyaretçi katıldı.