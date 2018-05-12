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12 Mayıs 2018 10:40

Hem sahte polis hem sahte gazeteci olan şahıs yakalandı

Adana’da kendisine sahte polis kimliği ve gazeteci kimliği çıkartan bir kişi İnönü Parkı’nda polisin dikkati sayesinde yakalandı.

Hem sahte polis hem sahte gazeteci olan şahıs yakalandı

12 Mayıs 2018 10:40


Edinilen bilgiye göre olay Seyhan ilçesine bağlı Kayalıbağ Mahallesinde meydana geldi.


İddiaya göre, güven tim ekipleri İnönü Parkında oturan bir kişiden şüphelendi. Polisler şahsı bir süre takip edince şahsın belinde silah olduğunu ve çevresindekilere polis kimliği gösterdiğini tespit etti. Bunun üzerine polisler şahsın yanına gidip kimlik sorgusu yaptı. Yapılan sorguda şahsın isminin Musa K. olduğunu belirlendi.


Şahsın üzerinde yapılan aramada ise polis ve gazeteci kimliği çıktı. Ayrıca şahıstan Adana Emniyet Müdürlüğüne ait çipli kimlik de bulundu. Şahıs bunun üzerine gözaltına alındı. Zanlı polis merkezindeki ifadesinde polis meslek yüksek okulunda okurken okuldan atıldığını, polislik mesleğinin içinde ukde kaldığını, bir taraftan da gazeteci olmak istediğini ama olamadığını, bu nedenle sahte kimlik çıkardığını söylediği öğrenildi.


Zanlı ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.




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