Diğer
Kategoriler
11 Mayıs 2018 09:08

Hem uyuşturucu taciri hem sahtekar çıktı

Adana’da polis bir eve yaptığı baskında 2 kilo 303 gram esrar, 1 kilo 3 gram kokain ve bin 515 uyuşturucu hap ele geçirirken, zanlının polise gösterdiği ehliyet ve kimlik kartının sahte olduğu, zanlının uyuşturucu ticaretinden 11 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi olduğu öğrenildi.

Hem uyuşturucu taciri hem sahtekar çıktı

11 Mayıs 2018 09:08


Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta bir kişinin uyuşturucu sattığı istihbaratı üzerine harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, verilen adrese gitti. Söz konusu mahalleye baskın yapan polisi gören zanlı, otomobiline binerek hızla olay yerinden kaçtı. Zanlı, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.


‘Torbacı’nın yapılan üst aramasında da kemerinin altına sakladığı bir miktar uyuşturucuya el konuldu. Zanlı, ‘Genel Bilgi Taraması’ (GBT) için polise ehliyetini verdi. Yapılan araştırmada sürücü belgesindeki B.G. adlı kişinin Antalya’da yaşadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine aynı şüpheli, ekiplere bu kez nüfus cüzdanını verdi. Ancak kimlik de sahte çıkınca gözaltına alınan zehir taciri, parmak izi için emniyete götürüldü.


Parmak izine göre yakalanan kişinin, bir süre önce bulunduğu yarı açık cezaevinden firar eden, başta uyuşturucu ticareti olmak üzere hırsızlık, tehdit ve yaralama suçlarından 4 ayrı yakalama kararı bulunan H.O. olduğu ortaya çıktı. Söz konusu şahsın, evinde yapılan aramalarda da; 2 kilo 303 gram esrar, bir kilo 3 gram kokain, bin 515 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca ve bir de hassas terazi ele geçirildi.


H.O.’nun aynı zamanda daha önce de uyuşturucu ticaretinden hakkında 11 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu, cezaevinden firar ettiği, bu yüzden de polis tarafından her yerde arandığı öğrenildi.


Emniyetteki sorgusunda susma hakkını kullanan ‘suç makinesi’, kendisine yöneltilen soruları da yanıtsız bıraktı. H.O., sevk edildiği Adana Adliyesi’nde nöbetçi mahkemece tutuklandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
26
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Cumartesi
    26°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç