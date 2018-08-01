Hemzemin geçidi yakınında alkol alan şahsa tren çarptı

Çarpma sonucu ağır yaralanan Özkaya’nın bilincinin kapalı olduğu öğrenildi.

Olay, Adana’nın merkez Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir mahallesindeki hemzemin geçidi yakınında meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Özkaya isimli şahıs tren rayları üzerine oturup alkol almaya başladı. Bir süre burada oturup alkol alan Özkaya, Ceyhan istikametine gitmekte olan treni fark etmedi. Makinistin fren yapmasına rağmen durmayan 18 vagonlu yük treni Özkaya’ya çarptıktan bir süre sonra durabildi.

Ağır yaralanan Özkaya makinistin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Başından yaralanan Özkaya’nın ağır yaralandığı ve bilincinin kapalı olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.