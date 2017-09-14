Her 3 kişiden 1’i sepsisten hayatını kaybediyor

“13 Eylül Dünya Sepsis Günü” nedeniyle, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Eğitim ve Araştırma Hastanesi Akdeniz Konferans Salonu’nda düzenlenen eğitimde, Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanları Müge Coşkun Çelik ve Hatice Kaya Özdoğan konuşmacı olarak katıldılar.

Vücudun enfeksiyona karşı cevabının, amacının tam tersine organlara zarar vermesiyle ortaya çıkan ve dünyada her 3 saniyede 1 kişinin sepsis nedeniyle öldüğü bildirilen programda, sepsisde farkındalık, tanı, acil ve ileri tedavi konularına değinildi.

Tüm dünya ülkeleri için ciddi bir halk sağlığı sorunu olan ve vücudun enfeksiyona karşı geliştirdiği kontrolsüz yanıtla kendi doku ve organlarına zarar vermeye başlaması şeklinde ortaya çıkan sepsisin, erken tanı konularak tedavi edilmemesi halinde birçok organda yetmezliğe, şoka ve yüksek oranda ölüme yol açtığını anlatan konuşmacılar, her yıl 30 milyondan kişiden 5.5-8 milyonunun sepsisten dolayı öldüğünü, 1 yılda sadece bu hastalık nedeniyle ölen hasta sayısının; kalp krizi, akciğer, meme ve prostat kanserlerinden ölen hasta sayısından daha fazla olduğunu belirttiler.

Toplantıda ayrıca; huzursuzluk, ateşin çok düşük ya da çok yüksek olması, nabız sayısının artması, kandaki lokosit miktarının az veya fazla artışı, hastanın solunum sayısının çok artması ya da çok azalması, sarılık, kusma, karında şişme, uyuşukluk gibi belirtilerle kendini gösteren hastalıktan korunma amaçlı olarak, hastayla fiziksel temastan kaçınmak, temiz içecek ve yemek kaynağı, hastanın bardağının, çatalının, tabağının kullanılmaması konularında sağlık çalışanlarının ve vatandaşların çok dikkatli olması gerektiğinin önemi vurgulandı.