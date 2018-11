Her çarşamba akşamı Adana sokaklarında pedal çeviriyorlar

ABİT Başkanı İzzet Altınsoy, 1984 yılında Çukurova Üniversitesinde işe başladığını belirterek, iş yerine şehirden ulaşım zor olduğundan ilk işinin kendisine ulaşım amaçlı bir bisiklet almak olduğunu ve 2011 yılında Çukurova Üniversitesi'ne bisikleti ile gelen öğrencilerle tanışıp birlikte tur düzenlemeye başladıklarını söyledi. Altınsoy, “Bu ilk turlarda bisikletin nasıl yayılmasına katkıda bulunabiliriz diye araştırmaya ve tartışmaya başladık. Bunun sonucunda Çukurova Üniversitesi Bisiklet Kulübünü kurduk. Daha önceki yıllarda kurulan fakat sonra faaliyet yapmayan kulüp kapatılmış. Bisikletler de çürümeye terk edilmişti. Bu bisikletlerin bakımını yapıp yeni bisikletlerle takviye ederek öğrencilere kısa şehir turları düzenlemeye başladık" dedi.

Adana Bisiklet Topluluğunu toparlayarak turları düzenlemek için arkadaşlarıyla birlikte toplantı yaparak aynı şekilde tur yapma kararını aldıklarını ifade eden Altınsoy, "Çarşamba akşamları da tur düzenlemeye başladık. Eşimin de bir bisiklet gönüllüsü ve kullanıcısı olmasından dolayı bizim yaptığımız turlardan etkilenerek kendisi de bir grup kurdu. Adana Bayanlar Bisiklet Topluluğu pazartesi ve perşembe akşamları turlar düzenliyor” diye konuştu.

Altınsoy, güvenli bisiklet kullanımının yaygınlaştırılmasıyla büyük şehirlerde çevre ve trafik sorunlarına önemli katkıda bulunmak ve bisiklet kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla yola çıktıklarını belirterek, şunları kaydetti:

”Çevreci, sağlıklı, ekonomik ulaşım aracı olan bisikleti Adana'da gündemde tutmak bisiklet kültürünü geliştirmek, ülkenin her yerinde her türlü coğrafi yapıda bisikletin kullanılabileceğini göstermek, birbirini tanımayan, dil din ırk ve fikirlerin bir araya gelerek her düşüncenin bir arada kolaylıkla yaşayabileceği toplum birliğini oluşturmaktır. Yöremizin zenginliklerini tanımak tanıtmak da amaçlarımız arasındadır. Hiç bir beklenti içinde olmadan egolarını yenerek çıkarsız birliktelikler sağlayarak, temiz çevre temiz toplum, yeşil bir dünya için çevre bilincini yeni nesle aktarmak, bisikleti özendirmek ve yeni bisiklet kullanıcıları kazandırmak istiyoruz."