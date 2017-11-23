Her öğrenciye 1 yatak düşecek

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adana İl Başkanı Fikret Yeni, Adana İl Müftüsü Hasan Çınar ve Mustafa Karslıoğlu, Yüreğir ilçesi, PTT Evleri Mahallesi’nde, Türkiye Diyanet Vakfı Adana Şubesi ve Adana İl Müftülüğü tarafından inşaatı yürütülen yüksek öğretim kız öğrenci yurdu inşaatında incelemelerde bulundu.

Karslıoğlu, gelecek yıl tamamlanacak olan 250 kişi kapasiteli kız yurdunun 12 bin metrekareden oluştuğunu ve 4 kat üzerinde Selçuklu mimarisi taşıyacağını kaydetti.

Türkiye’de devlet yurdu eksikliğinin bulunduğunu kaydeden Karslıoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü’nün bu eksiklikten faydalanarak insanların görüşlerini çaldığını ancak bu eksikliğin hızla giderilmeye çalışıldığını anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Türkiye genelinde yurt sorununu çözecek devlet projeleri başlatıldığını vurgulayan Karslıoğlu, “Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yurt yapımlarına özel desteği var. Hangi ilde kaç üniversite, kaç öğrenci varsa o sayıda yataklı yurtlar planlanıyor. Bu da en geç 1-1.5 yılın içerisinde olacak. Kredi Yurtlar Kurumu’na başvurunca yurt çıkmayacak diye bir şey olmayacak, kişi başına 1 yatak sayılı yurt olacak. Bu projeler çığır açacak. Özel müteşebbisleri de davet ediyoruz. Yeni yatırımlarda Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın A, B, C tipi projeleri var. Bunlardan birini kullanıp istedikleri ölçüde yapabilirler” diye konuştu.