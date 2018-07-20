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20 Temmuz 2018 00:52

Herve Kage Adana Demirspor’da

Spor Toto 1.

Herve Kage Adana Demirspor’da

20 Temmuz 2018 00:52

Lig ekibi Adana Demirspor, Kongolu orta saha oyuncusu Herve Kage ile 1 yıllık kiralık olarak anlaştı. 29 yaşındaki deneyimli oyuncu için satın alma opsiyonunun gündemde olduğu bildirildi.


Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, Kongolu sol kanat oyuncusu 29 yaşındaki Herve Kage transferini sosyal medya hesabından duyurdu. Deneyimli oyuncu 2014-2015 sezonunda Pro League ekiplerinden Genk’de oynadı. 22 maçta forma giyen Kongolu oyuncu toplam 3 gol ve 4 asist yapmıştı. Son olarak Kardemir Karabükspor’da 13 maçta forma giyen oyuncu burada da dikkatleri üzerine çekmişti.




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