Hesabı fazla buldular, bara kalaşnikofla ateş ettiler

Daha sonra bir kişi bara gelip kalaşnikof silahla ateş açtı. Gözaltına alınan 6 kişiden 2’si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesi, Yeşiloba Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre 4 gün önce 6 arkadaş bir bara giderek eğlendi. Şahıslar gecenin ilerleyen saatlerinde hesabı isteyip bardan ayrılmak istedi. 6 kişi, gelen 900 liralık hesaba itiraz etti. Çalışanlarıyla tartışan şahıslar, hesabın 600 lirasını ödeyerek bardan ayrıldı.

Bir süre sonra ise tekrar gelen şahıslardan E.Ü., bara kalaşnikof tüfekle 6 el ateş etti. Barın önünde bulunan şahıslar kaçarken, saldırgan ise geldiği otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı. Bu anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipler, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Şüphelilerin Seyhan ilçesindeki evlerine operasyon düzenleyen polis, 6 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Zanlılardan E.Ü. (29) ve M.A.E. (42) tutuklanırken, A.B. (37), R.B. (31), Ş.Ü. (20) ve A.T. (34) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.