Heykeltıraş Savaş İlhan'dan ilk sergi

Kozan Endüstri Meslek Lisesi Öğretmeni heykeltıraş Savaş İlhan, ilk eserini Adana Çukurova Güzel Sanatlar Derneği'nin düzenlediği karma resim sergisinde “Yurtta Barış, Dünya'da Barış” temasıyla sanatseverlerin beğenisine sundu.

Ankara Devlet Resim Heykel ve Müzesi'nin açtığı yarışmada "Uzay" isimli eserini sergilerken ödül aldığını belirten Heykeltıraş Savaş İlhan, Adana'da ise ilk kez Adana Çukurova Güzel Sanatlar Derneği'nin karma resim sergisine bu eseriyle katkı sunduğunu söyledi.

Dünya siyasi haritası üzerinde dil, din, ırk ve cins ayrımı yapmadan tüm insanları el ele tutuşurken, yanına da Türk Bayrağı ve ay yıldız yaptığını belirten Heykeltıraş İlhan, “Türk Bayrağı ve ay yıldızı bir uçurtma şeklinde tasvir ederek tüm insanları bayrağımız altında barışa davet ettim” dedi.

Resim hocası Hüseyin Yılmaz'dan aldığı eğitimle yetiştiğini, ayrıca Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümünü kazandığını ifade eden Savaş İlhan, heykelde farklı bir kavram üzerinde hazırlığının devam ettiğini sözlerine ekledi.

Adana Çukurova Güzel Sanatlar Derneği'nin açtığı karma resim sergisi Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 75. Yıl Sanat Galerisi'nde 26 Kasım 2018 tarihine kadar devam edecek.