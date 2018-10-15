Heykeltıraşlar Adana'da yeteneklerini sergileyecek

Uluslararası Adana Heykel Sempozyumu başladı. Sanatçıların yapacağı heykeller, kentin muhtelif yerlerinde sergilenecek.

4. Uluslararası Adana Heykel Sempozyumu açılış seremonisi, Seyhan Nehri kıyısındaki Narenciye Parkı'nda gerçekleştirildi. Dünyanın birçok farklı ülkesinden gelen heykeltıraşlar, mermer ve metal malzemeli eserlerle serbest temalı etkinlikte yeteneklerini sergileyecek. Bu yıl 4'üncüsü yapılacak Uluslararası Heykel Sempozyumu, 15 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Adana Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Özlem Kulak, 11 farklı ülkeden gelen sanatçıların taşları yontarak Adana'ya çok değerli eserler kazandıracağını belirterek, "Bu ayın başında başladığımız çalışmalarımıza sanatçılarımızın ilgisi bizi çok memnun etti. Seçici kurul üyelerimiz katılan 198 eser arasından 15 eseri seçmekte oldukça zorlandı. Bu yıl sanatçılarımızı daha özgür bırakarak, sempozyumu temasız olarak düzenlemeye karar verdik. Taşın yanına metali ekleyerek malzemeyi çeşitlendirdik" diye konuştu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek ise, Adana'nın festivalleriyle çekim merkezi olmaya devam ettiğini vurgulayarak, "Güzel sanatların çok önemli bir kolu olan heykel sanatında da Adana'nın çekim merkezi olması için Adana Büyükşehir Belediyesi olarak sanatçılarımızın emrindeyiz. Onlarla birlikte Adana'nın güzelliğine güzellik katmaya devam edeceğiz. Bizim rakibimiz İstanbul değil, Floransa hiç değil, Paris bile değil. Sanatın başkenti Adana'dır" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından mermere ilk çekiç, sanatçılar ve Akyürek tarafından vuruldu. Daha sonra protokol üyeleri, sanatseverler ve sanatçılar ile birlikte heykellerin yapılacağı stantları gezdi.

Uluslararası Heykel Sempozyumu için Adana'ya gelen Japon heykeltıraş Hiroyuki Asakawa, 'Arkadaşlar Edindiren' isimli heykelinden bahsederek, "Benim çalışmam sadece bir sanat objesi değil. Hem heykel hem çocuk oyun alanı gibi. Bu çalışma insanlar içerisine dahil oldukça var olacak" diye konuştu.

4. Uluslararası Adana Heykel Sempozyumu'nun açılışına Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Nihat Sözütek, sanatçılar ve çok sayıda sanatsever katıldı.