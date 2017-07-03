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03 Temmuz 2017 12:26

Hırsız ne bulduysa çaldı

Adana’da düğün salonundan ve bir marketten iki cep telefonu, bir iş yerinin deposundan 3 merdiven ve 1 kapı çaldığı ileri sürülen hırsız tutuklandı.

Hırsız ne bulduysa çaldı

03 Temmuz 2017 12:26


Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliğine Seyhan ilçesinde birbirine yakın mahallelerden 3 vatandaş, iş yerlerinden hırsızlık olduğu yönünde şikayette bulundu. Polis şikayet üzerine yaptığı araştırmada hırsızın düğün salonundan ve marketten iki cep telefonu bir iş yerinin bahçesinden ise 3 merdiven ve 1 demir kapı çaldığını tespit etti. Yapılan tespitlerin ardından polis hırsızın daha önce hırsızlıktan çok sayıda suç kaydı bulunan İzzettin Z. olduğunu belirledi. Polis zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Seyhan ilçesindeki evine yapılan baskında yakalanan ve emniyete getirilerek sorguya alınan zanlı, suçlamaları kabul etmedi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen İzzettin Z. nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.




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