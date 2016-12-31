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31 Aralık 2016 09:32

Hırsızdan sürücülere "Anahtarı arabada unutmayın" uyarısı

Hırsızdan sürücülere

31 Aralık 2016 09:32

Adana’da anahtarı kontağın üzerinde unutulan otomobili çaldıktan sonra yakalanan iki hırsızdan biri "Sürücüleri uyarıyorum, anahtarı aracınızın üzerinde unutmayın" dedi.
Edinilen bilgiye göre olay, Adana’nın Kozan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Kozan’da aracını park edip anahtarı üzerinde unutan Bahtiyar Canlı (28) park ettiği yere gelip aracını göremeyince hemen polise haber verdi. Polis, kısa sürede Adana genelinde tüm ekiplere 01 Y 0061 plakalı otomobilin çalındığı bilgisini ulaştırdı. Ekipler, otomobili aradığı sırada D-400 karayolu Mersin istikametinde görüldüğü bildirildi. Bunun üzerine oto hırsızlık ekipleri harekete geçip otomobili D-400 Fevzipaşa Mahallesi’nde yakaladı. Polis, otomobilin içinde yakaladığı zanlıları emniyete götürdü. Zanlılardan Sefa Ş. anneannesini ziyaretinden döndükleri sırasında otomobili gördüklerini üzerinde anahtar olduğu için çaldıklarını söylediği öğrenildi.

"Otomobil çalmaktan zevk alıyoruz"
Zanlılar ifadelerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine götürüldü. Burada basın mensuplarının ’otomobili neden çaldınız?’ sorusuna Sefa Ş. "Otomobil çalmaktan zevk alıyoruz. Buradan sürücüleri uyarıyorum anahtarları araçlarının üzerinde unutmasınlar" dedi.
Diğer Zanlı Murat G. ise otomobili kız kaçırmak için çaldıklarını ileri sürdü. Zanlılardan biri ise, kendini görüntüleyen basın mensubu düşme tehlikesi atlatınca "Haber için öleceksin" dedi.
Şahısların hırsızlık ve uyuşturucudan kaydı bulunduğu öğrenildi.



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