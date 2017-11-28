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28 Kasım 2017 10:02

Hırsızı gören kadın uyuyor numarası yaptı

Adana’da yatak odasına girip kocasının cebinden cüzdanını çalan hırsızı gören kadın, korkup sesini çıkarmadı ve uyuyor numarası yaptı.

Hırsızı gören kadın uyuyor numarası yaptı

28 Kasım 2017 10:02


Edinilen bilgiye göre, 19 Kasım’da Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi’nde meydana gelen olayda Sevim Kolacı, eşi Cahit Kolacı ile yatak odasında uyurken, bir anda kapının açıldığını fark etti. Uyanıp gözlerini açtığında kocasının askıda olan pantolon ceplerini kontrol eden hırsızı gördü. Kadın korktuğu için uyuyor numarası yaparak hırsızın gitmesini bekledi. Hırsızın evden ayrılmasıyla kocasını uyandırıp olayı anlattı. Koca hemen polisi aradı.


İhbar üzerine olay yerine gelen polis, evden 50 lira nakit parayla bir adet cep telefonunun çalındığını belirledi. Polis, zanlının peşine düşerken, bir diğer hırsızlık olayı da 21 Kasım’da Mirzaçelebi Mahallesi’nde yaşandı.


Fatih Menekşe’ye ait eve tırmanarak giren bir kişi, Menekşe’nin cep telefonuyla pantolonundaki bin 500 lirayı çalıp, ardından da kaçarak izini kaybettirdi.


Her iki hırsızlık olayını da aydınlatmak için harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada her iki olayı gerçekleştiren zanlının da aynı kişi olduğunu tespit etti. Kısa sürede hırsızın, 22 yaşındaki Hüseyin Güneş olduğunu belirleyen ekipler, söz konusu şahsı da evine düzenledikleri baskınla yakaladı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Güneş, nöbetçi mahkemece tutuklandı.




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