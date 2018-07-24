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24 Temmuz 2018 09:00

Hırsızı kolundaki alçı ele verdi

Adana’da aynı gecede camiden 19 musluk ve iş yerinden laptop ile cep telefonu çalan hırsızı kolundaki alçı ele verdi.

Hırsızı kolundaki alçı ele verdi

24 Temmuz 2018 09:00

Mahkemeye çıkarılan zanlı tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi 84290 Sokak’ta bulunan Uluyol Camisi’nden 19 musluk çalındı. Cami imamı durumu polis ekiplerine bildirdi. Güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, kolu alçılı bir kişinin cami içerisine girip, şadırvandan 8 ve tuvaletten 12 musluk çaldığını tespit etti.



Aynı gece değnekle laptop çaldı


Kolu alçılı hırsız camiden muslukları çaldıktan sonra aynı mahallede 84282 Sokak’ta bir iş yerinden hırsızlık yaptı. İş yerinin penceresinin açık olduğunu fark eden hırsız, uzun bir değnek ile masa üzerinde bulunan laptop ile cep telefonunu çaldı. Daha sonra olay yerinden yaya olarak hızla uzaklaştı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarında yaptığı incelemede, zanlının Suat S. olduğunu belirledi. Ekipler, yaptıkları operasyonla şüpheli Suat S.’yi gözaltına aldı.


Suat S. emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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