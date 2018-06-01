Hırsızı tişörtündeki yazı ele verdi

Edinilen bilgiye göre, Çukurova ilçesi Güney Adana Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi’nin penceresini kırarak içeri giren bir hırsız başkanın odasındaki çelik kasayı açıp, içinde bulunan çek ve senetlerle birlikte dizüstü bilgisayarı çaldı.

Sabah geldiğinde hırsızlık olayını fark eden görevli, polisi aradı. Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kooperatifin güvenlik kamerası görüntülerini izledi.

Görüntülerde hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsın "I’m mavi" yazılı tişört giydiği saptandı. Polis yaptığı çalışmada hırsızlık olayını gerçekleştirenin Ahmet P. olduğunu belirledi.

Ayrıca zanlının Hatay’da 8 kasa hırsızlığına karışmaktan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı da belirlendi. Polis bu tespitlerin ardından zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Yaptığı çalışmada zanlı Sümer Mahallesi’nde gece vakti sigara almaya çıktığı sırada yakalandı. Emniyete getirilerek sorguya alınan zanlı, sorgusunda hırsızlık yapmadığını ileri sürdü. Polis bunun üzerine "I’m mavi" yazılı tişörtünün olup olmadığını sordu. Zanlı öyle bir tişörtü olmadığını söyledi. Ancak polis zanlının evinde yaptığı aramada güvenlik kamerasına yansıyan bu tişörtü buldu. Zanlının olay anında giydiği "I’m mavi" yazılı tişörtün yanı sıra hırsızlıkta kullandığı 1 murç, 1 boru anahtarı, 1 tornavida, 1 çift eldiven ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.