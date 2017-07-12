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12 Temmuz 2017 12:15

Hırsızlar 20 saniyede 6 adet cep telefonunu çaldı

Adana’da 3 hırsız, kaldırımdan söktükleri taşla bir telefon bayisinin camını kırıp içeri girdi.

Hırsızlar 20 saniyede 6 adet cep telefonunu çaldı

12 Temmuz 2017 12:15

Yaklaşık 20 saniye içerisinde 6 adet cep telefonu çalan hırsızlar, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.


Alınan bilgiye göre olay, geçen 7 Temmuz günü Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi’nde bulunan bir telefon bayisinde meydana geldi. İddiaya göre, sabaha karşı cep telefonu bayisine gelen G.Ş. (24), E.T. (23) ve G.İ. (25) keşif yaptıktan sonra yol kenarında bulunan kaldırım taşını sökerek iş yerinin camını kırdı. Çatlayan cama tekne atarak içeri giren G.Ş., yaklaşık 20 saniye içerisinde, 6 adet cep telefonunu alarak kaçtı.


Sabah ise olay yerine gelen mağaza sahibi hırsız girdiğini fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelip güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlıların eşkallerini tespit etti. Kısa süre sonra yakalanan zanlılardan G.Ş. emniyetteki sorgusunda 3 olaya karıştıklarını ve başka mağazalardan da cep telefonu çaldıklarını itiraf etti. G.Ş., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayda gözetleme yapan E.T. (23) ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dışarıda keşif yaptığı belirlenen G.İ. ise emniyetteki işlemlerinin ardından önce sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adli Tıp Birimi’ne ardından adliyeye sevk edildi.



Olay anı güvenlik kamerasında


Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şahısların camı kırıp içeri girmesi, cep telefonlarını almaları ve kaçmaları yer alıyor.


Tutuklanan G.Ş.’nin daha önce de bir marketten bin 500 lira değerinde sigara çaldığı öğrenildi.




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