Hırsızlar kasayı çaldı serveti alamadan bahçeye attı

Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi 4 bin 393 sokakta bir evin 2’nci katında meydana geldi. İddiaya göre, Sivas’a giden Zeki Çoban’ın evine giren hırsızlar, televizyon ve evdeki çelik kasayı çaldı. Zanlılar, kasayı açmaya çalıştı ancak açamayınca bir evin bahçesine attı. Ev sahibi bahçesinde bir çelik kasa görünce polisi aradı. Olay yerine gelin polis, yaptığı incelemede kasanın Zeki Çoban’a ait olduğunu öğrenip vatandaşa ulaştı. Sivas’ta olduğunu söyleyen Çoban, hemen Adana’ya geldi. Evine geldiğinde televizyonu ve çelik kasasının olmadığını gören Çoban, kasada 20 bin lira değerinde altın olduğunu bildirdi. Yapılan incelemenin ardından hırsızların çalamadığı altınlar ve kasa sahibine teslim edildi. Polis, yaptığı incelemede Mert G. (22) ve Cem T.’nin (38) kasayı halıya sararak Mert G.’nin babası Cengiz G.’ye (52) götürdüğünü ve açmaya çalıştıklarını belirledi. Tespitlerin ardından yapılan operasyonda baba, oğul ve Cem T. yakalandı.

Zanlılardan Cem T. bir yıldır hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından adli kontrol şartıyla serbest kaldığını ve imza verdiğini hırsızlık olayına karışmadığını ileri sürdü. Mert G. ise Cem T. ile birlikte kasayı ve televizyonu çaldığını babasının kasayı görünce aldıkları yere atmalarını söylediğini belirtti. Zanlılar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.