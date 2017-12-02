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02 Aralık 2017 09:16

Hırsızları "sanal polis" yakaladı

Adana’da bir eve girip saz, gitar ve elektronik eşya çalıp, bunları internet üzerinden satışa çıkartan 7 kişi, sanal alemden müşteri olarak teklif veren polislerce yakalandı.

Hırsızları

02 Aralık 2017 09:16


Edinilen bilgiye göre, olay, 27 Kasım’da Seyhan’a bağlı Gülpınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 14 yaşındaki H.Ç., yan komşuları olan Hakan Morkul’un (28) evini soymaya karar verdi. Küçük hırsız, kuzenleri A.B. (15), İ.A. (16), H.B. (14) ile Ali B. (24), Ahmet A. (24) ve Cemil B. (28) ile birlikte plan yapıp, Morul Hatay’a gidince eve gece girdiler. Zanlılar evde 7 bin lira değerinde olan saz, gitar ve elektronik eşya çaldı.


Cemil B., eşyaları üç tekerlekli elektrikli bisikletin kasasına yükleyip, akrabalarıyla birlikte kaçtı. Eve geldiğinde hırsızlığı fark eden Hakan Morkul, durumu polise bildirdi. Polis, şikayet üzerine hırsızları bulmak için çalışma başlattı.



İnternette hırsız avı


Ali B., evden çaldıkları LCD ekran televizyon, dizüstü bilgisayar, sinema sistemi, elektrikli süpürge, mini fırın, fritöz, harici hard disk, meyve sıkacağı, org, gitar ve bağlamayı internet üzerinden satışa çıkarttı. Polis, zanlıları bulmak için çalınan malzemelerden yola çıkıp satılabileceği yerlere baskın yaptı. Ancak Adana’da hiç bir yere satılmadığını tespit etti. Bunun üzerine hırsızların malzemeleri sanal alemden internet üzerinden satacağını tahmin ederek alışveriş sitelerini araştırmaya başladı. Bir sitede çalınan malzemeleri gören Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hemen internet üzerinden zanlılarla irtibata geçip malzemeleri satın alacağını söyledi. Ali B. ile ‘müşteri’ kılığında bağlantıya geçen ekipler, satın alacakları elektronik eşyaları incelemek için Kocavezir Mahallesi’ne gittiğinde zanlıyı, Morkol’un evinden çalınan eşyalarla birlikte suçüstü yakaladı.


Ali B., sorgusunda suçunu itiraf edip, soygunu nasıl ve kimlerle gerçekleştirdiklerini tek tek anlattı. Polis, bu itiraflar üzerine Ahmet A., Cemil B., H.Ç., A.B., İ.A. ve H.B.’yi yakaladı. Yaşı küçük olanlar Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edilirken, diğer 3 zanlı da emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan C.B. tutuklanırken, H.B. ‘adli kontrol’ şartıyla serbest kaldı; diğer 5 zanlıya da ‘ev hapsi cezası’ verildi.




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