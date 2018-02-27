Edinilen bilgiye göre, Adana’nın Ceyhan ve Mersin’in Tarsus ilçelerinde otomobillerin camlarını kırmak suretiyle hırsızlık yapan Nevzat K.’ya 15 yıl 2 ay 10 gün hapis cezası verildi. Ceza Yargıtay tarafından onanınca Nevzat K.’nın aranması çıktı. Şahsın Adana’da olduğunu tespit eden polis, Hürriyet Mahallesi’nde bir evde saklandığını belirledi.

Şahsı yakalamak için evin etrafını saran polis, hükümlüyü yakalamak için kapıyı çaldı. Ancak yakınları kapıyı açmayınca kapı kırılarak içeri girildi. Şahıs evde saklanırken yakalandı. Polis gören hükümlü "Siz Hürriyet Mahallesi’ne nasıl girdiniz, eskiden buraya ancak şafak vakti girebiliyordunuz" diyerek tepki gösterdi.

Nevzat K. emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye daha sonrada cezaevine götürüldü.