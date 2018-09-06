Hırsızlık zanlısı yürüyüşünden yakalandı

İki arkadaşıyla gözaltına alınan zanlının şeytana uyduğunu söylediği öğrenildi.

Olay, 22 Haziran günü Seyhan ilçesi Barış Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, tatil için Almanya’dan gelen Emine Yıldırım, annesi Ayşe Dönmez (72) babası Ali Dönmez’e (80) duyma problemi olduğundan işitme cihazı almaları için para bıraktı. Bu paranın bir kısmıyla Dönmez’e işitme cihazı alınırken, yaşlı çift daha sonra eve geldi. İşitme cihazı alındıktan sonra yaklaşık 9 bin lira tutarındaki 900 lira ve bin Euro’yu da yaşlı kadın cüzdanına koydu. Eve gelen yaşlı çiftten Ali Dönmez içeri girdi. Bir süre balkondaki sedirde oturan yaşlı kadın daha sonra abdest almak için balkondan ayrıldı. Yaşlı kadın bu arada cüzdanı da sedir üzerinde unuttu. Yaşlı kadını takip eden üç kişiden ikisi gözcülük yaparken diğeri ise açık olan kapıdan balkona girip sedir üzerindeki cüzdanı çaldı. Zanlıların pusuda beklemesi ve parayı aldıktan sonra kaçmaları da güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Yaşlı kadın abdest alıp namaz kıldıktan sonra balkona çıktığında cüzdanı bulamayınca polis ekiplerine haber verdi.

Daha önce de hırsızlık yaptığı için fiziği ele verdi

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği dedektifleri olay yerine gelerek kadının ifadesini alıp çevrede araştırma yapmaya başladı. Polis bir bakkalın güvenlik kamerasında zanlıların parayı aldıktan sonra kaçarken görüntülerine ulaştı. Polis görüntüleri saniye saniye izlerken, zanlılardan birinin yürüyüşünden ve fiziğinden, daha önceden hırsızlık suçundan yakalanan ve kaydı bulunan Nuri Alçı isimli şahıs olduğunu tespit etti. Polis bu tespit üzerine zanlıyı bulmak için çalışma başlattı. 1 Eylül günü Barış Mahallesi’nde devriye atan hırsızlık dedektifleri Nuri Alçı’yı gördü. Polis zanlıyı yakalayıp emniyete getirdi.

"Hastaydım çalışamıyordum şeytana uydum"

Emniyete getirilen zanlı verdiği ifadesinde çantayı ve içindeki parayı kendisinin çaldığını, yanındaki şahısların da Tayfun K. (23) ve Sefa Ç. (23) olduğunu söyledi. Polis hemen diğer iki zanlıyı da yakalamak için İsmetpaşa Mahallesi’ne yaptığı baskında iki zanlıyı da yakaladı. Alçı inşaatlarda çalıştığını ancak 4 ay önce akciğer rahatsızlığı geçirdiğini, bu nedenle çalışamadığını, şeytana uyup hırsızlık yaptığını çok pişman olduğunu yaşlı kadının zararını ödeyebileceğini söylediği, çaldığı parayı da arkadaşlarıyla paylaştığını söylediği öğrenildi. Diğer iki zanlı da hırsızlık yapmadıklarını, Nuri Alçı’nın yanlarına gelerek para bulduğunu söyleyip 300 lira para verdiğini bu parayı da ihtiyaçlarına harcadıklarını belirterek, "Paranın çalıntı olduğunu bilsek almazdık. Ancak bu olaydan dolayı çok pişmanız. Yaşlı kadının zararını karşılamaya hazırız" dedikleri öğrenildi.

Zanlılar ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nuri Alçı çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanırken, diğer iki zanlı adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.