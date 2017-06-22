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22 Haziran 2017 02:38

Hız sınırın üstünde giden otomobil durabilmek için park halindeki araca çarptı: 1 yaralı

Adana’da, kontrolünü yitiren otomobil park halindeki cipe çarptı.

Hız sınırın üstünde giden otomobil durabilmek için park halindeki araca çarptı: 1 yaralı

22 Haziran 2017 02:38

Araç sürücüsü yaralandı.



Kaza, Çukurova İlçesi Turgut Özal Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mustafa T.(26) yönetimindeki 01 DYZ 91 plakalı otomobil aşırı suratlıydı. Suratlı olan Mustafa T. otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Daha sonra park halindeki 01 DA 809 plakalı cipe çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle araç içinde aldığı darbeyle sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulans ekipleri, sürücüyü hastaneye kaldırdı.



Polis ekipleri kaza yerinde yaptığı incelemede, aracın hız sınırının üstünde olduğunu tespit etti.




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