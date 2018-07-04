Hükümlü CHP’li partisinin aracını çaldı

Edinilen bilgiye göre, Alihan Kavuzlu, Kürkçüler Açık Cezaevinde yatarken Niğde Açık Cezaevine tahliyesi istendi. Bu nedenle Kavuzlu’ya tahliye izni verildi. İddiaya göre, hükümlü, tahliye için izinli çıktığı 28 Haziran günü akşam CHP Çukurova İlçe Başkanlığı binasına gelerek plastik doğrama kapıyı açıp içeri girdi. Kavuzlu partinin 01 CHP 11 plakalı minibüsünün anahtarını alarak aracı çalıp gitti. Şüpheli Kavuzlu araçla bir süre gezdikten sonra kaza yaptı. Kavuzlu kaza yapınca aracı tekrar parti binası önüne getirip anahtarını da bırakıp kaçtı. Bu arada aracı gören vatandaşlar CHP Çukurova İlçe Başkanı Zihneti Emre’yi arayarak, "Parti minibüsünü yabancı biri sürüyordu" diye bilgi verdi. İlçe Başkanı Emre hemen parti binasına geldi. Minibüsü kontrol ettiğinde kaza yapıldığını fark eden Başkan Emre, polis ekiplerini aradı.

Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan araştırmada Alihan Kılavuzlu’nun Niğde Açık Cezaevinde olduğu tespit edildi. Şahıs tahliye için izinli çıktığı gün minibüsü çalıp kaza yapınca geri bırakıp daha sonrada Niğde Açık Cezaevine giderek teslim olduğu ortaya çıktı.

Bu arada CHP Çukurova İlçe Başkanı Zihneti Emre’de şahıstan şikayetçi olarak, "Ben bu şahsı tanıyorum bizim partinin üyesi. Zaman zaman da partiye gelirdi" dediği öğrenildi.

Zanlı hakkında minibüs çalıp zarar vermekten işlem başlatıldı.