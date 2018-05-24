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24 Mayıs 2018 08:52

Hükümlü, damdan dama kaçarken yakalandı

Adana’da bir kişiyi pompalı tüfekle vurarak ağır yaralamaktan 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü damdan dama kaçarken yakalandı.

Hükümlü, damdan dama kaçarken yakalandı

24 Mayıs 2018 08:52


Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Yüreğir ilçesinde 5 yıl önce Selahattin Sevinç’i pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladığı gerekçesiyle hakkında 11 yıl 3 ay hapis cezası verilen firari Polat Bilişik’in Levent Mahallesi’ndeki bir evde saklandığını belirledi.


Ekipler hemen belirlenen adrese giderek şok baskın yaptı. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, eve girmek istedi. Bu sırada firari hükümlü, saklandığı evin damına çıktı. Polis de eve girip hükümlüyü kovalamaya başladı. Hükümlü damdan dama atlayıp kaçarken polis tarafından yakalandı. Emniyet Müdürlüğüne götürülen Bilişik, daha sonra sevk edildiği adliyede işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.




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