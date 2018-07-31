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31 Temmuz 2018 11:09

Hükümlüler karpuz üretti, müşterisi hakim savcılar oldu

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki Tarım Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda cezalarını tarımsal faaliyet yaparak çeken hükümlülerin ürettiği organik karpuzlar, Adana Adliyesi’nde satışa sunuldu.

Hükümlüler karpuz üretti, müşterisi hakim savcılar oldu

31 Temmuz 2018 11:09

Adliyede görev yapan hakim ve cumhuriyet savcıları ile yargı çalışanları, iki gün boyunca satılan yaklaşık 4 ton karpuzu kısa sürede satın alarak tüketti.


Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi’nde bulunan Türkiye’nin en büyük sulu açık tarım cezaevinde, 100 hükümlü bir yandan cezalarını çekerken bir yandan da meslek öğreniyor. Topluma kazandırılmaları ve rehabilite olmaları amacıyla aldıkları eğitim ve kurslarla ‘sertifikalı çiftçi’ olan hükümlüler, 691 dönüm tarım arazisinde yöreye özgü tarım ürünlerinin üretimini yaparak cezalarını çekiyor. Ziraat mühendisi öncülüğünde tarımsal faaliyetlerde bulunan hükümlüler narenciye, buğday, soğan, yer fıstığı, kavun ve karpuz üretimi gerçekleştirdi.



Kesip vatandaşlara ikram ettiler


‘Çukurova’nın çiftçi hükümlüleri’ adıyla anılan hükümlüler, 13 dönüm alana da organik Adana karpuzu ekti. Yaz aylarının vazgeçilmez meyvelerinden olan karpuz, tadı ve aromasıyla beğenilirken, tarım ceza infaz kurumunda yaklaşık 60 ton karpuz üretimi yapıldı. Kavurucu sıcakta kucaktan kucağa atarak hasadını yapan hükümlüler, kamyonete yükledikleri karpuzları adliyeye bağlı birimlere gönderdi. Hükümlülerin ürettiği karpuzun bir kısmı da Adana Adliyesinde satışa sunuldu. Kamyonetle adliye önüne getirilen organik karpuz hem hakim ve cumhuriyet savcıları ve yargı çalışanları hem de adliyede görev yapan polisler ile vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Kilosu 70 kuruştan satılan karpuz, kısa sürede tükendi. Hükümlüler ürettikleri karpuzu kesip adliye çalışanları ile polisler ve yoldan geçen vatandaşlara da ikram etti.


Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, hükümlülerin Çukurova’nın tarımsal zenginliğine katkı sunduğunu belirterek, tarım açık ceza infaz kurumu tesislerinde yılda 3 kez ürün alacak şekilde üretim yaptıklarını söyledi.




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