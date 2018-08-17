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17 Ağustos 2018 09:09

Hüseyin Sözlü, Kızıldağ güreşlerini değerlendirdi

Adana Büyük Şehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana’nın Karaisalı İlçesinde bu yıl düzenlenen 533.

Hüseyin Sözlü, Kızıldağ güreşlerini değerlendirdi

17 Ağustos 2018 09:09

Kızıldağ Yaylası Karakucak Güreşleri’ni değerlendirerek, "Kızıldağ muhteşem ama miras da muhteşem" dedi.


Sözlü, şunları kaydetti:


"Kızıldağ muhteşem ama miras da muhteşem, bir güreş organizasyonu düşünün ki 533.sü düzenleniyor, bunu 533 defa yapan arka-arkaya kesintisiz devam ettiren bir büyük kültür, o kültür ancak büyük bir millete ait olabilir. Kızıldağ Güreşlerinin yaşı, Amerika’nın yaşının iki katından fazla. Onun için kolay Türk Milleti kavramı yok. Türk milleti onun için büyük. Biz de böylesine büyük bir mirasın hizmetinde olmaktan dolayı memnunuz"




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