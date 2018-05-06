Huzur için motosiklet uygulaması

Adana’da son yıllarda motosikletler gasp, kapkaç, hırsızlık ve terör olaylarında kullanıldığı için bir ayda yapılan uygulamada 4 bin 987 motosiklet kontrol edildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı motorize ekipler, gasp, kapkaç, hırsızlık ve terör olaylarında plakasız motosikletlerle gerçekleştirilen saldırıların artması üzerine harekete geçti. Polis, terör ve asayiş olaylarının yoğun olarak yaşandığı mahallelerde denetimlerini sıklaştırırken; plakasız, çalıntı ve hakkında ‘trafikten men’ kararı olan motosikletleri tek tek toplamaya başladı.

Son olarak merkez ilçe Seyhan’a bağlı Hürriyet Mahallesi’nde denetim gerçekleştiren ekiplere, zırhlı araçları ve uzun namlulu silahlarıyla Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de destek verip, onların güvenliğini sağladı. Terör olaylarının yoğun olarak yaşandığı bölgede trafikteki motorları tek tek durdurup kontrollerde bulunan ekipler, sürücülerin evraklarını da kontrol etti.

Plakası olmayan, çalıntı ve hakkında ‘el koyma’ kararı bulunan motosikletler toplanarak, yedi emin otoparkına çekilirken, çeşitli kusurları nedeniyle de araç sürücülerine adeta ceza yağdı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce, 1 Nisan 2018 tarihinden bu yana yapılan uygulamalar kapsamında; son bir ayda 4 bin 987 motosikleti denetlenirken, 151’inin de trafikten men edildiği bildirildi.

Yapılan denetimler kapsamında da 852 sürücüye; ehliyeti olması, plakasız ve kasksız araç kullanma, plakayı okunmayacak şekilde kapatma, bükme ve vidayla harf değişikliğinin yanı sıra motosiklete kapasitesinin üzerinde yolcu bindirme gibi nedenlerden dolayı toplam 430 bin 470 lira para cezası verildiği öğrenildi. Denetimlerin kent genelinde yaygınlaştırıldığı ve uygulamaların da devam edeceği kaydedildi.